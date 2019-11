Zaniolo star azzurra, ma con il Brescia lotta per una maglia

“Sono molto felice perché ho coronato un altro mio sogno, ma so che devo ancora migliorare tanto“. Nicolò Zaniolo da una parte si gode gli strascichi della gloria trovata in Nazionale con la sua prima doppietta azzurra, dall’altra ha imparato che tutto rischia di cambiare velocemente. E che i passi vanno fatti uno dietro l’altro, lentamente, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.

A Roma lo aspetta adesso Fonseca, soddisfatto e orgoglioso del ragazzo che sta riuscendo a valorizzare nella sua squadra, ma anche di nuovo alle prese con un’abbondanza figlia dei vari recuperi. Under già prima della sosta era tornato a disposizione del tecnico e, in teoria, il titolare della fascia destra dovrebbe essere proprio il turco, reduce dalla qualificazione all’Europeo con la sua nazionale.

Ma la splendida forma trovata da Zaniolo (Under non è ancora al massimo), unita alla celebrazione internazionale che sta regalando ulteriore fiducia a Nicolò, rendono complicato immaginare che in casa con il Brescia (domenica alle 15) il talento italiano non riesca a trovare posto. Senza dimenticare che saranno nuovamente a disposizione Mkhitaryan e Pellegrini, giocatori che si aggiungono a Kluivert, Perotti e Pastore. Tutti a disposizione, in pratica, e le scelte che si complicano per Fonseca.