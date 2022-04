Zaniolo lancia la volata: “Prendiamoci la Coppa”

Nicolò; “Mourinho è uno dei più forti allenatori al mondo! Ha inculcato a tutti l’arte del non mollare mai, dell’essere sempre sul pezzo"

Sogna di tornare a giocare presto la Champions League, lui che aveva sbalordito tutta Europa con quella doppietta al Porto negli ottavi, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Ma il numero 22 giallorosso ha riscoperto la bellezza di essere decisivo in coppa: il boato dell’Olimpico ha accompagnato la sua tripletta al Bodo/Glimt e ora Nicolò Zaniolo non vuole più fermarsi. Questo significa andare in fondo alla competizione, per vincere finalmente con la maglia della Roma. Penultimo step la doppia semifinale con il Leicester: “È una squadra forte, noi però siamo la Roma, abbiamo dimostrato quest’anno di potercela giocare con tutte: non abbiamo paura, andiamo a giocarci la partita con le nostre carte e con i nostri mezzi”.