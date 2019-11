Zaniolo, il bivio azzurro. Dopo il perdono del ct un esame di maturità

Il flirt sta diventando una storia seria. Ora serve una prova d’amore. Come riporta Matteo Pinci di La Repubblica, la situazione tra Nicolò Zaniolo e la Nazionale è al punto di svolta. Questa stasera, al Renzo Barbera di Palermo, il ct Roberto Mancini chiederà al classe ’99 di dimostrare di essere cresciuto. Di aver raggiunto la maturità e la condizione psicofisica ideale per far parte del gruppo azzurro proiettato già all’Europeo. Per non lasciar nulla di intentato, l’ex tecnico del City è pronto a mettere Nicolò nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio: attaccante esterno nel tridente, il ruolo con cui negli ultimi dodici mesi ha stupito a Roma con Fonseca. Mancini lo vede centrocampista, lo ha detto pubblicamente, eppure sta seriamente pensando di fare un passo indietro, per smussarne i limiti tattici: l’attitudine a difendere, a muoversi come una mezzala non è più la stessa. In cambio ha guadagnato una discreta propensione a trovare la porta: già 5 gol stagionali, non male per un centrocampista.

In Zaniolo, Mancini rivede se stesso, in qualche forma: dopo averlo lasciato fuori per punirlo del ritardo all’Europeo U21, gli parlò esprimendogli la sua fiducia e ha ripreso a convocarlo, al contrario del compagno di giochi Kean. Mancini non l’ha detto apertamente, ma tra le maglie di un discorso generico si coglie un certo riferimento al ragazzo che ha stupito Roma: “Mi aspetto una grande prova da chi non ha giocato in Bosnia e deve ancora dimostrare di meritare di essere qui”. Discorso che potrebbe valere per tanti azzurri, da Biraghi a Romagnoli a Chiesa. Su di loro però il ct si è sbilanciato,

annunciandoli in campo: su Nicolò ha lasciato pendere il dubbio. La linea del ct è chiara: “Alcuni giovani hanno avuto una chance e l’hanno colta al volo. È quello che devono fare i ragazzi che sono qui”. Zaniolo è pronto.