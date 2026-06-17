Dalla prima alla quarta, come cantava Cremonini. La Roma accelera dopo un periodo di empasse con particolare riferimento a rinnovi e plusvalenze da mettere a bilancio. Tra oggi e domani, infatti, è attesa la fumata bianca per il nuovo matrimonio con Dybala. L'entourage dell'argentino ha chiesto di aumentare la parte fissa, ma il vero nodo finora era legato ai diritti d'immagine della Joya. La volontà, da parte di tutti, è di trovarsi a metà strada e continuare ancora insieme. A meno di sorprese si arriverà all'accordo ben prima del 30 giugno sulla base di un biennale da 3,5 milioni più bonus a stagione. Stesso discorso per Celik che può godere ancora del Decreto Crescita e che quindi permetterà alla Roma di risparmiare circa la metà dello stipendio. Si avvicina a piccoli passi anche il rinnovo di Pellegrini, anche in questo caso con una forte decurtazione: da 6,5 a 3 milioni. Sostanzialmente ci sarà un risparmio complessivo di 8 milioni di euro. Che andrà a coprire il costo dell'ingaggio di Greenwood e dell'ala sinistra. Dopo la richiesta esagerata di sei milioni di Summerville (finito peraltro nel mirino del Manchester United), sono tornati in auge Tel e Ndoye. Ma ora - scrive Francesco Balzani su Leggo -la priorità riguarda le cessioni. Si lavora giorno e notte a quella di Soulè, ma fin qui per l'argentino non sono arrivate offerte ufficiali. Solo sondaggi da Borussia Dortmund e Aston Villa. Il suo agente si trova a Milano per tramutare l'interesse in proposte concrete e spera di portare risultati entro la fine della settimana. Intanto inizia a circolare anche la possibilità di una partenza anticipata di Koné. L'Arsenal, infatti, ha trovato l'accordo con l'entourage del francese e starebbe pensando di accontentare le richieste della Roma: 50 milioni. Il centrocampista - che ha rifiutato qualche giorno fa l'Atletico Madrid - non farà comunque pressioni per partire, anche perché spera in una chiamata dal suo Psg che lo riporterebbe a giocare a due passi da casa. Gasperini dal canto suo vorrebbe tenere Koné a Roma almeno fino alla fine del Mondiale, ma è consapevole che senza una cessione illustre difficilmente si sbloccherà il mercato in entrata e quindi pure il sogno Greenwood. In caso di addio di Manu a Roma potrebbe sbarcare l'altro Konè: il canadese Ismael che il Sassuolo dovrà cedere per ragioni di bilancio. Piace anche Danilo del Botafogo, valutato 35-40 milioni.