Vitek si prende Tor di Valle. La Roma: “Mai lo stadio lì”

Attesa a ore la richiesta di un incontro con la sindaca Virginia Raggi per conoscere le intenzioni del Comune. Da Trigoria: "Il progetto è insostenibile”

L’appuntamento dal notaio è fissato per mezzogiorno. Radovan Vitek acquisterà i terreni di Tor di Valle dalla Eurnova di Luca Parnasi per circa 50 milioni di euro, come riporta La Repubblica.

Attesa a ore la richiesta di un incontro con la sindaca Virginia Raggi per conoscere le intenzioni del Comune su Tor di Valle. La Roma si è ufficialmente sfilata e non tornerà sui propri passi. Quindi l’obiettivo è ritirare la dichiarazione di pubblico interesse sul progetto prima delle Amministrative e dello stop alle convocazioni dell’Assemblea capitolina che dovrebbe arrivare già a metà agosto. I 5S puntano a poter svelare la nuova location dello stadio della Roma prima delle elezioni. Resta da sciogliere il nodo della maxi-causa minacciata da Eurnova: a Trigoria filtra la massima serenità, la legge sugli stadi vuole che il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto sia legato alla presenza di una squadra di Serie A. E la Roma si è sfilata, puntando il dito contro le mancanze di Eurnova e i vertici lo dicono senza timore di smentita: “A Tor di Valle lo stadio non si farà mai, il progetto è insostenibile”.