Via al tour de force. Fonseca studia nuove soluzioni

Alle prese con un indurimento al polpaccio, fastidio avvertito in nazionale, Gianluca Mancini potrebbe restare a riposo contro il Brescia, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Alla ripresa, Fonseca dovrà gestire con attenzione la rosa a sua disposizione, calcolando che il calendario si infittirà subito, Europa compresa. Domenica prossima ( ore 15 ) , come detto all’Olimpico arriverà il Brescia, poi la Roma volerà a Istanbul, giovedì della prossima settimana, per affrontare il Basaksehir, prima della trasferta di Verona.

Cinque giorni dopo, venerdì 6 dicembre, seconda trasferta consecutiva, stavolta a Milano, sponda Inter. Un mini tour de force che non consente errori, con Fonseca chiamato a evitare ricadute o sovraccarichi. E, in questo senso, Mancini, che con il rientro di Diawara a pieno regime è destinato a tornare in difesa, rischierebbe di giocare nonostante il problema per il quale è rientrato anzitempo dal ritiro con la nazionale, saltando il doppio impegno degli azzurri.

Intanto Daniele De Rossi allungare di un altro anno il suo contratto col Boca J uniors, utilizzando una clausola inserita la scorsa estate. L’ex capitano giallorosso, sempre più leader dello spogliatoio, resterà in Argentina, insieme alla moglie Sarah e ai figli Olivia e Noah, per tutto il 2020, fino ad inizio 2021.