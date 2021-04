Una partita che vale due stagioni

Dall’Ajax all’Ajax passando stancamente per il Bologna. Da un giovedì all’altro pensando tanto all’Europa e giusto lo stretto necessario all’Italia. Scelta inevitabile e giusta, considerato quanto di bello è accaduto la settimana scorsa in Olanda e pure quanto di ancor più bello potrebbe accadere dopo la partita in programma tra due giorni all’Olimpico. Le mosse targate Fonseca di domenica contro il Bologna hanno chiarito tutto: la Roma punta sull’Europa League. Perché vincere il trofeo non solo regalerebbe al club qualcosa che in bacheca manca dal 2008 ma in più gli garantirebbe la partecipazione alla ricca Champions League 2022, obiettivo ormai complicato da centrare sul territorio nazionale. La Roma tenta il “Colpo Doppio”, scrive Mimmo Ferretti su “La Repubblica”, rischiando di ritrovarsi nulla tra le mani. Un azzardo che non può evitare, figlio dell’altalenante rendimento che la sta accompagnando da agosto. Ecco perché il secondo “quarto” di giovedì merita l’etichetta di partita più importante della stagione. Anzi, delle stagioni: di questa e della prossima.