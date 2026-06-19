Il futuro di Dovbyk è in bilico. Dopo la deludente stagione appena conclusa, l'attaccante ucraino sembra non rientrare più nei piani di Gasperini. Il tecnico piemontese vuole un nuovo vice Malen. E le caratteristiche dell'ex Girona non si sposano con il suo calcio. Per questo motivo la Roma guarda altrove. E valuta la cessione del centravanti già in questa sessione di mercato. Non sarà però semplice trovare una squadra disposta ad accontentare le richieste giallorosse. La Roma chiede almeno 25 milioni. Una cifra che, al momento, spaventa tutte le pretendenti. Tra queste c'è il Betis. Il club spagnolo è quello che sta spingendo maggiormente per portare Dovbyk in Liga. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli andalusi sarebbero pronti a mettere sul tavolo un'offerta da 15-16 milioni. Non di più. La posizione della Roma, però, è chiara. Questa cifra non basta. La trattativa andrà avanti, ma il Betis dovrà avvicinarsi sensibilmente alle richieste del club capitolino. D'Amico, su questo punto, non intende fare sconti. L'alternativa resta il prestito. Una soluzione che potrebbe prendere quota nelle prossime settimane. A patto, però, che si facciano avanti altri club interessati. Al momento, oltre al Betis, non risultano pretendenti concrete.