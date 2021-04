Tutto in una notte. Fonseca s’aggrappa a Dzeko e Miki

Nella partita più importante della sua carriera, visto che non ha mai giocato una semifinale europea e se stanotte raggiungesse il traguardo sarebbe una giornata storica anche e soprattutto per lui, Paulo Fonseca si affida ai suoi uomini di fiducia, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica

“È la partita più importante della stagione. Lo sappiamo tutti, è un momento importantissimo. Serve la partita perfetta, essere attenti ad ogni dettaglio e ragionare come se la gara d’andata non ci sia mai stata. La qualificazione non è chiusa, dobbiamo essere concentrati, soprattutto in difesa, uscire bene dalla loro forte pressione“.

In tribuna, in questa notte che potrebbe essere magica, non ci saranno i tifosi e allora quel poco di tifo sarà sulle spalle dei giocatori infortunati o non disponibili. Tra loro Smalling. Fonseca fa capire come l’inglese sia in recupero ma «è anche questione di fiducia e di come si sente lui». Poco sicuro, ancora. Chissà che una semifinale di Europa League da giocare non lo aiuti a scrollarsi di dosso paure e timori.