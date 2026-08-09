Un nuovo acquisto entro una settimana. Questa la richiesta avanzata alla proprietà da Gasperini, che dall'amichevole persa 3-0 in casa del Brighton ha raccolto qualche preoccupazione in più del previsto. "La squadra ha pochi giocatori. Bisogna muoversi sul mercato", bacchetta il tecnico della Roma. All'inizio del campionato mancano meno di due settimane, ma dei due nuovi attaccanti richiesti al ds D'Amico ancora non c'è traccia. Il tecnico si aspetta un nuovo acquisto nella settimana di Ferragosto. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Su tutti, adesso, c'è Endrick, il brasiliano che il Real Madrid vuole cedere in prestito. D'Amico sta lavorando per formalizzare un'offerta. Il suo arrivo, quindi, implica la cessione di Soulé. "A questo punto della preparazione, speravo di essere più avanti", confessa Gasperini, che chiama in causa D'Amico: "Il ds sta trattando giocatori molto giovani e importanti".