L’ultimo sprint. L'arrivo in Italia dell'agente Jorge Mendes non è legato solo all'affare Rodrigo Mora, che ieri ha rilasciato la sua prima intervista ai canali del club: "Non vedo l'ora di giocare con Dybala". Mendes sta lavorando per sfoltire la rosa del Milan. Ecco allora l'intreccio con Trigoria: nelle ultime ore sono ripresi i contatti per la cessione di Matias Soulé, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. La Roma chiede ai rossoneri 35 milioni di euro più bonus, ma l'affare può chiudersi anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'unica alternativa possibile resta quella dello scambio. E non è certo un mistero che il tecnico Gian Piero Gasperini abbia messo da tempo gli occhi su Rafa Leao e Christopher Nkunku, già corteggiato nel corso del mercato invernale. L'allenatore sogna di avere a disposizione uno dei due attaccanti milanisti. La strada resta in salita, ma non è impossibile da seguire. Quella più concreta, al momento, porta a Malick Fofana del Lione, visto che già c'è un'intesa. Ma il direttore sportivo Tony D'Amico - d'accordo con il tecnico - vuole chiudere prima la partita dell'esterno sinistro, da impiegare come vice Wesley. Quello di Luis Henrique dell'Inter resta il profilo ideale: può giocare su entrambe le fasce, anche più avanti, sotto alla punta.