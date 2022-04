Torna il pullman di Mourinho per portare la Roma in finale

Il pareggio è arrivato grazie alla più mourinhana delle partite possibili, un corpo a corpo da trasferta

“Fino alla Vittoria”, avevano scritto su uno striscione dietro cui marciavano verso lo stadio i duemila romanisti di Leicester. Dovranno rimandare il proposito, ma il pareggio 1-1 in terra inglese — dove la Roma non vince da 21 anni, quando pure non evitò l’eliminazione — è una moneta d’oro pescata in un fiume di pietre, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Ed è arrivato grazie alla più mourinhana delle partite possibili, un corpo a corpo da trasferta visto a varie latitudini e con vari colori.