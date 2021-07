Test a Frosinone, prove di stadio contro il Debrecen

Green pass e mascherine per entrare allo Stirpe per l’amichevole di oggi: presenti 4.000 tifosi

Meno di un mese a Roma-Fiorentina , prima di campionato all’Olimpico, e i tifosi cominciano a prendere confidenza con le nuove normative da rispettare per poter accedere all’impianto dal quale mancano da un anno e mezzo, con l’eccezione di un paio di gare disputate a inizio della scorsa stagione con un migliaio di presenti, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Per capire come funzionerà tutto, una (piccola) prova generale andrà in scena oggi al Benito Stirpe di Frosinone, impianto che ospiterà l’amichevole tra la squadra di Mourinho e gli ungheresi del Debrecen

(ore 19, diretta tv su Sky). Il quarto test estivo della Roma, prima della partenza di domani per il ritiro in Portogallo, sarà l’occasione per provare le nuove disposizioni di accesso agli stadi in tempo di covid. Saranno 4.000 gli spettatori presenti e dovranno essere tutti muniti di green pass oppure di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore che precedono la partita. I tifosi dovranno stare distanziati un metro e mezzo tra un posto e l’altro ed essere in possesso — altrimenti non potranno entrare — di una mascherina FFP2, da indossare nelle parti chiuse, e in caso di assembramenti all’aperto. Insomma, si testa, in piccolo, quello che accadrà all’Olimpico il 22 agosto, con la capienza che, tra l’altro, dal 6 agosto, negli stadi potrà arrivare al 50% della massima autorizzata. Saranno quindi circa 20 mila i romanisti che potranno acquistare i tagliandi.