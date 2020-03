Stop alla Champions, Europei verso il rinvio al 2021

Le partite di Champions ed Europa League in programma la prossima settimana sono già state rinviate dalla Uefa, scrive “La Repubblica”. E’ questo l’esito della diffusione del coronavirus tra giocatori e staff tecnici, che ha causato tra le altre la sospensione dei principali campionati europei e quarantene. Nella videoconferenza tra le 55 federazioni europee di calcio, il sindacato internazionale dei calciatori e l’Eca (European Club Association) , indetta per martedì, l’Uefa deciderà inoltre le sorti dei prossimi Europei. La priorità viene spostata dalla Lega Serie A sul rientro in campo, il prima possibile, per campionati nazionali e coppe per club. L’associazione delle 26 leghe nazionali valuterà lo spostamento di Euro 2020, in calendario dal 12 giugno al 12 luglio, in autunno (una parentesi dei campionati) o in estate 2021 (determinando lo slittamento del mondiale per club indetto dalla Fifa).