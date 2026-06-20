Ore di paura per Fernando Gago. L'ex centrocampista della Roma, oggi allenatore dell'Universidad de Chile, ha patito un inizio di attacco cardiaco ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Lo riporta il portale argentino TN, che afferma come Gago nella notte si sia sottoposto a un intervento chirurgico e che gli è stato impiantato un stent. Tutto è iniziato nel ritiro pre-partita della squadra, prima di recarsi allo stadio. Gago ha iniziato ad avvertire un certo fastidio, ma ha deciso di concentrarsi sulla gara finché la difficoltà non è diventata sempre più insostenibile ed evidente. anche in conferenza stampa. Come riportato dal club cileno in una nota ufficiale, l'ex giallorosso si sta sottoponendo a una serie di esami cardiovascolari e non sarà al comando degli allenamenti della squadra oggi. Gago si trova comunque in buone condizioni ed è accompagnato dal corpo medico dell'Universidad de Chile.