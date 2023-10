Stadio, vertice flop coi residenti: “Solo parole, nessuna certezza”

I cittadini di Pietralata in polemica al workshop sulla mobilità nel quartiere: “Vogliamo risposte ma non ne arrivano”

"Parlate solo voi e noi zitti ad ascoltare i vostri monologhi. Tutti i nostri dubbi, domande e perplessità vengono appuntate e si perdono nei verbali senza che ci sia un confronto concreto. Noi vogliamo risposte durante questi incontri". Arrivati al terzo incontro del dibattito pubblico sul progetto dello Stadio della Roma, la distanza tra le istituzioni e la cittadinanza appare sempre più evidente. Almeno per la rappresentanza rumorosa del fronte del “no allo Stadio”. Argomento del workshop presso la Stazione Tiburtina sarebbe dovuto essere “Gli effetti del progetto sulla città di Roma e sulle strategie della mobilità”, con un confronto diretto sulle opportunità e criticità della viabilità della zona Tiburtina e Pietralata con la costruzione dello Stadio. In realtà - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - si è trasformato in una grande vetrina per le istituzioni per enunciare i tanti pregi (ancora su carta) che porterà il nuovo impianto, facendo trasparire, una volta di più un senso di distacco con la realtà della città.