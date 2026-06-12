Vendere. Il diktat a Trigoria è chiaro. Per le prossime due settimane — fino al 30 giugno — tra i corridoi del centro sportivo l’obiettivo di tutti è racimolare ricavi. Poi arriverà il momento dei sogni, del lavoro di Tony D'Amico in sede di calciomercato e la formalizzazione delle trattative in entrata impostate da intermediari e amici. Ma adesso - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - è tempo di settlement agreement. L’uomo a capo di questo compito ingrato è Jason Morrow, l’uomo dei conti e di fiducia dei Friedkin. Per questo il club giallorosso sta cercando di accelerare l’uscita di Matias Soulé. Obiettivo 40 milioni di euro, per portare a casa una plusvalenza di almeno 20 milioni di euro. Nei giorni scorsi il suo agente avrebbe avuto contatti con l’entourage di Gasperini. Dalla Premier League avrebbero manifestato interesse Aston Villa e Bournemouth, mentre dalla Bundesliga si sarebbe mosso il Borussia Dortmund, con lo Stoccarda e altri club tedeschi che starebbero monitorando la situazione.