Sotto l’albero giallorosso il sogno della Champions e lo Stadio che verrà

La Roma spera di affrontare la sosta natalizia da padrona del quarto posto, anche perché gli introiti ricavati dalla qualificazione alla Champions League sarebbero vitali per i bilanci societari in un momento così delicato come quello attuale, come riporta La Repubblica.

Infatti, o in un verso o in un altro, entro Natale si dovrebbe definire la trattativa che vedrebbe Dan Friedkin rilevare alcune quote di maggioranza o di minoranza del club giallorosso. La negoziazione è in continua evoluzione e bisognerà capire quanto questa sia legata all’iter per il progetto dello stadio di Tor di Valle.

Inoltre, la squadra di Fonseca vorrebbe affrontare la sosta invernale con la certezza del superamento del girone di Europa League. Intanto Petrachi è già al lavoro con l’obiettivo di cedere gli esuberi della rosa, vedi Juan Jesus, Perotti e Pastore, e cogliere le opportunità che si presenteranno sul mercato.