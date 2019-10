Sos infortuni: test su due svincolati. “Pensare al Milan”

Il fatto che la Roma stia ospitando, e valutando, due centrocampisti senza contratto, restituisce bene l’idea di quale sta lo stato d’emergenza vissuto dalla squadra guidata da Fonseca, come scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Domani all’Olimpico arriverà il Milan, appuntamento sul quale Fonseca ha cominciato a puntare da ieri, parlando con i suoi e chiedendo di non farsi distrarre da nulla. Dopo la sfuriata contro l’arbitro di Roma-Cagliari, sia del tecnico in campo, sia di Petrachi davanti alle telecamere, si è tornati a un profilo basso, tentando di levare qualsiasi alibi alla squadra.

E per sopperire all’emergenza del centrocampo indisponibili (Cristante, Pellegrini e Diawara), in queste ore a Trigoria si stanno monitorando gli svincolati Jack Rodwell (centrocampista ex City, 28 anni, reduce dalla seconda serie Inglese col Blackburn) e Marcel Buchel (28 anni, l’anno scorso all’Empoli, dove non ha mai giocato) già sottoposti a visite mediche. Nei prossimi giorni il club e Fonseca decideranno se tenere uno dei due e quale.