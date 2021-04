Smalling ancora ko, si cura in Spagna. Cristante recupera

A parole, pensa solamente alla gara di oggi pomeriggio (ore 15) contro il Sassuolo. Nei fatti è inevitabile che Paulo Fonseca gestisca i giocatori tenendo contro della gara d’andata dei quarti d’Europa League di giovedì prossimo, con l’Ajax, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Cristante in extremis ci sarà, recupero che alleggerisce l’emergenza in difesa della Roma e che sembra portare all’esclusione di Fazio, nonostante l’argentino, insieme a Mancini, sia l’unico centrale di ruolo a disposizione. “La possibilità che uno tra Karsdorp e Spinazzola possa giocare nei tre, è forte”, ammette Fonseca, costretto a fare a meno di Smalling, per il quale servirà ancora un po’ di tempo, prima di poterlo riavere al meglio.

Il difensore inglese continua a combattere col fastidio al ginocchio e durante la sosta ha fatto un blitz a Barcellona, accompagnato dal medico sociale dei giallorossi, in una clinica specializzata a cui tanti calciatori si rivolgono. Sta svolgendo delle cure specifiche, Smalling, compresi i fattori di crescita, per trarre qualche beneficio dopo l’ultimo infortunio muscolare che lo sta tenendo ancora fuori. “Sono concentrato solo sul Sassuolo — prova a sviare l’attenzione Fonseca — la priorità è questa gara, poi penseremo alla coppa. Nessuno ha scelto l’Europa, abbiamo ancora trenta punti a disposizione in campionato per puntare alla zona Champions“.