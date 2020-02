Si riparte da Perez e Miki non molla: “Restiamo uniti”

La Roma a Bergamo dovrà ritrovare la strada perduta nelle ultime settimane. Quello di domani sera sarà uno scontro diretto per il quarto posto, con i bergamaschi avanti di tre punti. Perderlo vorrebbe dire allontanarsi pesantemente dalla zona Champions, traguardo vitale per la nuova Roma. Come riportato da Francesca Ferrazza su “La Repubblica“, Fonseca sembra intenzionato ad affidarsi alla leggera inconsapevolezza di uno dei nuovi arrivati: Carles Perez dovrebbe essere preferito all’inconsistente Under. In attacco dovrebbe esserci lui insieme al rientrante Pellegrini e a Mkhitaryan. “Ora mi sento meglio e voglio aiutare la squadra – le parole dell’armeno al match program della Roma- abbiamo parlato e ora dobbiamo essere pronti contro l’Atalanta“.