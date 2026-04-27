Scaricato da Gasp ora Massara lavora alle plusvalenze

Londra, Trigoria, telefonate, dossier aperti. Mentre la Roma cambia pelle, Frederic Massara continua a muoversi come farebbe un direttore sportivo nel pieno delle sue funzioni. Nei giorni in cui Claudio Ranieri veniva licenziato, era in viaggio verso Londra. Nelle ore successive è tornato a Trigoria, ha ripreso a lavorare sui rinnovi, sulle cessioni, sulle operazioni da imbastire entro il 30 giugno per il settlement agreement. Tutto regolare, almeno in apparenza. Solo che nel frattempo intorno a lui è cambiato quasi tutto.

Da quando Ranieri è stato messo alla porta, Massara non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte dei Friedkin. Formalmente - scrive Marco Juric su La Repubblica - il ds è ancora in sella. In realtà è un uomo solo. È stato lo stesso Gasperini a rendere pubblica la distanza con il ds: "Ricky è una bravissima persona, ma sotto l'aspetto tecnico non siamo riusciti ad avere feeling". Eppure Massara è ancora. Il dirigente non ha intenzione di dimettersi e continua a lavorare. A Houston viene data per avviata la ricerca di un direttore sportivo più complementare all'alle-natore, Tra i nomi che circolano c'è soprattutto quello di Giuntoli. Sullo sfondo D'Amico, che con l'allenatore ha già lavorato a Bergamo, Manna del Napoli e Sogliano,