Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma per la seconda estate di fila. Il centravanti ucraino, dopo una stagione molto complicata, tra il poco spazio concesso da Gasperini e diversi infortuni, si appresta a concludere la sua esperienza con la maglia giallorossa. La Roma aspetta delle offerte e nei giorni scorsi si è registrato l'interesse di Milan e Fiorentina in Italia e Villarreal in Spagna. Come riportato da il Messagero, però, c'è un altro club spagnolo sulle tracce di Dovbyk, ovvero il Betis di Siviglia. L'ucraino potrebbe tornare nel campionato in cui si è espresso al meglio, nel 2024, infatti, vinse il titolo di capocannoniere de la Liga vestendo la maglia del Girona. La Roma si aspetta però un'offerta da circa 20 milioni per cedere Dovbyk.