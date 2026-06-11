Telefonate, incontri, video call, contatti continui. Gasperini e Ryan Friedkin non conoscono vacanze e in questi giorni stanno lavorando per il futuro della Roma. Velocità diverse magari ma stessa lunghezza d'onda come riporta Leggo. L'obiettivo numero uno rimane Greenwood che la proprietà vorrebbe regalare a Gasperini. Ma al centro dei dialoghi anche la questione plusvalenze e i rinnovi che dovrebbero concretizzarsi a breve. Un legame quello tra il tecnico e il vice presidente che già in inverno aveva portato all'affare Malen. L'obiettivo comune è quello di rinforzare la Roma nell'anno del ritorno in Champions e del centenario del club.