Sarri più vicino ma prima c’è la sfida contro lo United

Dopo vari contatti, il manager del tecnico toscano e Pinto si sono presi una pausa, in attesa della semifinale europea

Sarri è in pole, Allegri gira per Roma. Mentre Fonseca sta per giocarsi l’accesso alla finale d’Europa League. Ore di attesa per i tifosi giallorossi, in ansia per il futuro, divisi nelle preferenze tra i due top coach, mentre aspettano la gara d’andata di giovedì a Manchester, restando speranzosi, nonostante il crollo totale in campionato (ultimo il ko di Cagliari), scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. E così la presenza di Allegri nella capitale, a pranzo con l’ex calciatore Ubaldo Righetti, attuale commentatore a Roma Tv e grande amico di Max, rimpalla di radio in radio, di social in social, scatenando una morbosa attenzione mediatica. In realtà non sembrano esserci appuntamenti in programma con i vertici di Trigoria (in particolare il gm Tiago Pinto) attualmente piuttosto impegnati, al contrario, con chi rappresenta gli interessi di Sarri. Dopo vari contatti, le parti si sono prese una pausa, in attesa della semifinale europea, con l’intenzione di riaggiornarsi nelle prossime settimane.