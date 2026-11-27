Parigi la Roma era andata per misurarsi. Il metro glielo ha restituito Luis Enrique. "Ci hanno pressato a cento all'ora. È stata la partita più difficile della stagione fin qui". Non una carezza diplomatica dopo un 2-2, ma quasi il verbale di ciò che Gasp voleva sapere: quanto la sua Roma avrebbe resistito davanti ai più forti. La risposta è arrivata dall'altra panchina. I bicampioni d'Europa, per una notte, costretti a spiegare la Roma. Ma il risultato più importante di Parigi non sta più lungo la Senna. Gasperini lo ha chiamato "un bell'investimento come partita per il futuro". In campionato, scrive Marco Juric su La Repubbilca, la Roma è già dentro il gruppo di testa e Gasperini, che finora aveva sempre evitato di spostare troppo avanti l'orizzonte, a Parigi ha pronunciato una frase nuova: "La certezza è che ci siamo anche noi". Domenica c'è il Monza, poi Bologna, il derby e la Juventus prima di Natale. La Champions non può più essere soltanto il posto in cui scoprire quanto manca. Parigi cambia il modo di guardare le ultime tre: Sporting all'Olimpico, poi Aek ad Atene e Lille ancora a Roma. Cinque punti non autorizzano distrazioni, ma ora c'è una qualificazione da andare a prendere.