Roma stregata per la Juve padrona: l’Olimpico è lo stadio meno amico

La Juventus domani inseguirà il titolo d’inverno nel peggiore degli stadi possibili. Il problema per i bianconeri non è però il sovraccarico del prato (24 ore prima il fischio finale della partita della Lazio col Napoli) ma la maledizione dell’Olimpico romanista, scrive Matteo Pinci su “La Repubblica”.

Qui la squadra degli otto scudetti in fila ha perso più volte e raccolto meno punti: 4 sconfitte in A, una in Coppa Italia, 3 nelle ultime 4 stagioni. L’unico successo della Juve dei record in casa della Roma risale al 2014 quando a segnare fu un ex giallorosso, Osvaldo. Negli ultimi otto anni, in casa Roma hanno raccolto appena 6 punti. E all’Olimpico hanno perso con la Lazio un mese fa l’unica volta in campionato.

Ora Roma e Juve hanno stretti rapporti: in estate i bianconeri hanno “aiutato” la Roma favorendo lo scambio di plusvalenze Spinazzola-Luca Pellegrini, operazione che ha permesso alla società giallorossa di resistere al pressing dell’Inter di Dzeko.