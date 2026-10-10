Il gol in rovesciata ha fatto il gro del mondo. O almeno di quello giallorosso. Quella di Rodrigo Mora con l’Under 21 portoghese è una perla. Difficile da replicare, ma sufficiente a solleticare la curiosità di Gian Piero Gasperini. L’allenatore pare infatti intenzionato a dare una maglia da titolare al talento arrivato dal Porto. Così - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - può sperare di scavalcare Soulé e trovare spazio in attacco. L’argentino è tornato solo da due giorni dall’esordio con l’albiceleste e, insieme al resto del blocco argentino, ha nelle gambe pochi allenamenti e sulle spalle un viaggio lunghissimo. L'impressione è che Mati, al pari di Balerdi, possa allora partire dalla panchina. Dietro ci saranno i collaudatissimi Mancini, Ndicka e Hermoso. Davanti, come detto, Mora spera di completare il tridente con i big Dybala e Malen. Chiede spazio anche Lorenzo Pellegrini. Dopo sei mesi dall’ultima presenza in giallorosso, l’ex capitano è pronto per mettere nel motore i primi minuti di questa stagione. Discorso a parte quello che riguarda il centrocampo. Con Cristante fuori gioco — il ginocchio destro fa i capricci — è ballottaggio tra de Roon e Pisilli. L’olandese potrebbe trovare la sua prima maglia da titolare.