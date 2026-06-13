Tutto pronto per l'esordio al Mondiale di Malen che vuole mettersi alle spalle le recenti critiche per le prove opache nelle due amichevoli giocate la scorsa settimana. Domani la prima degli Orange contro il Giappone (ore 22) e Bobby guiderà l'attacco. Secondo quanto riportato da Voetbalprimeur.nl, Koeman ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Giocherà lui come prima punta e non Depay, mentre a destra Summerville. I due potrebbero ritrovarsi compagni di squadra nella Roma, è uno degli obiettivi di Gasperini ma se ne riparlerà dopo il Mondiale che l'esterno vuole vivere da protagonista. A completare il tridente Gakpo. A mezzanotte, invece, scenderà in campo El Aynaoui che sfiderà il Brasile di Ancelotti.