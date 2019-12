Roma solida, Zaniolo e Pellegrini brillano sotto gli occhi di Totti

La Roma esce indenne dal confronto con l’Inter, portando a casa un pareggio a reti inviolate (0-0) preziosissimo. Resta in panchina Edin Dzeko, visibilmente provato dal duro attacco influenzale: Fonseca ha preferito non rischiare nulla, lasciandolo inizialmente fuori a favore dell’avanzamento di Nicolò Zaniolo come “falso nueve”, ruolo che il ragazzo ricopre con personalità, rievocando inevitabilmente la trasformazione che Spalletti fece di Totti, reinventandolo centravanti. Come riporta La Repubblica, Francesco ha seguito l’esperimento dal vivo, dallo stadio, dopo aver incontrato e salutato Guido Fienga, ceo e ad del club giallorosso, godendosi anche Lorenzo Pellegrini, il suo prediletto, ieri con la fascia da capitano. L’ex numero 10 ha infatti indicato, prima di lasciare la Roma, il centrocampista come il giocatore adatto a raccogliere la sua eredità. In pratica, Pellegrini e Zaniolo sono diventati l’anima di una squadra della quale rappresentano il presente e il futuro, nel segno di una continuità sia di tradizioni (la fascia sul braccio di un romano), sia di simboli a cui i tifosi si aggrappano. Dzeko entra gli ultimi venti minuti contro l’Inter, al posto di Perotti. Davvero un incubo quello degli infortuni in casa Roma (22 stagionali), con gli ultimi ko legati a Pau Lopez e Davide Santon, costretto a lasciare il campo dopo un quarto d’ora dall’inizio: al suo posto è entrato Spinazzola, con Florenzi rimasto a guardare i compagni dalla panchina (è entrato negli ultimissimi minuti al posto di Mkhitaryan). Ma prima delle feste il calendario dei giallorossi non consentirà troppo riposo: giovedì prossimo all’Olimpico arriverà il Wolfsberg, per l’ultima gara del girone d’Europa League. Subito a seguire all’Olimpico si presenterà la Spal, prima dell’ultimo turno di campionato del 2019, a Firenze il 20 dicembre. “Abbiamo un obiettivo ben chiaro da raggiungere — spiega De Sanctis — tornare in Champions e stiamo lavorando per riuscirci“.