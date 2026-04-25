Roma, Ranieri dice addio a Trigoria ma non rinuncia al contratto

Claudio Ranieri dice addio alla Roma. Escluso dal progetto giallorosso, ma non sconfitto. Almeno sul piano economico. Al momento di lasciare non ha voluto regalare niente ai Friedkin. Prima di essere messo alla porta, ha chiuso la sua esperienza in giallorosso con un accordo: un milione e mezzo di euro per farsi da parte. Esattamente quanto avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del contratto, fissata a giugno 2027. Un’intesa che ha avuto bisogno di molte ore di lavoro che però ha trovato la sua coda velenosa nelle parole utilizzate dai Friedkin, che hanno deciso da che parte stare nella guerra interna che da settimane attraversava Trigoria. Ma il silenzio ha un prezzo. Ranieri - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - ha sottoscritto la consueta clausola di riservatezza che accompagna gli addii firmati Friedkin. Un modo per chiudere senza strascichi pubblici e evitare che il retroscena si trasformi in racconto. Eppure Sir Claudio ha voluto lasciare una riga di verità all’Ansa:"L'interruzione del rapporto di senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Gasp ha fatto fuori il primo nemico. In attesa che saluti anche il ds Frederic Massara.