Svolta a sinistra. Dopo l'arrivo di Rodrigo Mora, la Roma vuole completare il reset della sua fascia. Il posto da titolare di Wesley è indiscutibile, ma il tecnico Gian Piero Gasperini si aspetta uno sforzo concreto per avere al più presto un vice all'altezza dell'esterno brasiliano. suo connazionale Luis Henrique (Inter) è ora in vantaggio su Destiny Udogie (Tottenham) e Alessio Cacciamani del Torino. Con il club nerazzurro, scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica, la Roma ha già raggiunto una bozza d'intesa: il costo dell'operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, bonus compresi, ma vanno ancora definiti i dettagli della formula del trasferimento - prestito con obbligo di riscatto. Il brasiliano è convinto della destinazione, ma bisogna trovare una quadra sull'ingaggio: all'Inter Luis Henrique guadagna 2,5 milioni. nella lista della spesa scritta insieme a D'Amico, c'è ancora un attaccante. Il candidato più forte per quella zona del campo resta Malick Fofana del Lione. Lione vuole averlo a disposizione per il ritorno dei playoff di Champions League del 26 agosto. Dal punto di vista economico, l'operazione è sostenibile, ma a una condizione: la Roma deve vendere uno tra Matias Soulé e Manu Koné. A Trigoria si lavora anche alle cessioni minori: per Vaz si sono mossi il Venezia, il Bologna e la Fiorentina, ma la Roma non apre al prestito. In uscita anche Salah-Eddine. Fofana non è certo l'unico giocatore su cui la Roma ha messo gli occhi per consegnare a Gasperini un'ala sinistra di ruolo: il tecnico resta affascinato da Rafa Leao.