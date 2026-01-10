Forzaroma.info
Roma, non solo Raspadori. Massara lavora allo ‘scambio’ Lucca-Ferguson

I giallorossi cercano anche un altro attaccante e l'intreccio col Napoli può riguardare i due centravanti
Raspadori ormai è davvero vicino alla Roma, ma ancora non ha dato una risposta definitiva, attesa a questo punto tra oggi e domani. Come scrive 'La Repubblica', con il Napoli intanto il ds Massara lavora a uno scambio tra Lucca e Ferguson (che però è in prestito dal Brighton). L'irlandese non sta convincendo e gli azzurri hanno acceso i radar su di lui mentre l'ex Udinese resta in uscita. Chiaramente Ferguson dovrebbe tornare prima al suo club d'appartenenza.

