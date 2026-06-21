Nessuno è incedibile, ma Ndicka deve restare. Questa la richiesta di Gasperini alla proprietà e al nuovo ds D'Amico. Il tecnico della Roma sa che il club deve incassare, ma ci sono dei punti fermi da salvaguardare e il centrale ivoriano è uno di questi. A meno di offerte irrinunciabili e last minute da qui al 30 giugno, la proprietà cercherà di assecondare le richieste blindando Ndicka. Per questo, nell'elenco delle possibili cessioni, figurano altri nomi pesanti: nell'ordine Soulé, Koné, Svilar. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Soulé incassa l'interesse del Borussia Dortmund, che al momento però non è disposto a pagare gli oltre 40 milioni di euro chiesti. L'argentino piace in Premier League, dove si è mosso l'Aston Villa, per ora più defilato.L'alternativa è Koné. L'Atletico Madrid ha messo sul piatto 45 milioni, ma lui chiede tempo e aspetta i movimenti dalla Premier League: Chelsea, ma soprattutto Arsenal. Più difficile la separazione da Svilar.