Rodrigo Mora è a un passo dalla Roma. Il Porto è pronto ad accettare l'ultima offerta del ds D'Amico: 25 milioni di euro più il 50% della futura rivendita del giocatore. La Roma si riserva anche la possibilità di annullare la percentuale di rivendita versando, più avanti, circa 20 milioni. Per evitare un'altra beffa dopo l'inserimento del Milan, D'Amico e i Friedkin hanno scelto di accelerare. L'obiettivo del ds è portare Mora nella Capitale prima dell'inizio del campionato, così Gasperini potrà disporre di un'ala sinistra titolare già in casa contro la Fiorentina. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Una volta conclusa la partita per l'attaccante, sarà la volta del vice Wesley, alle prese con una distorsione alla caviglia. Non è un mistero che Gasperini voglia Udogie del Tottenham: una bozza d'intesa con l'esterno già c'è, ma resta viva anche la pista per Luis Henrique dell'Inter. In ca-so di offerte per Soulé e Koné, uno dei due potrebbe lasciare. Se parte l'argentino, la prima scelta è Endrick del Real Madrid.