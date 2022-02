Roma, il Var è giusto. Abraham su rigore la liberazione al 99’

I giallorossi hanno raggiunto l'Atalanta in classifica e domenica aspetteranno Gasperini i suoi all'Olimpico

L'area dello Spezia sembrava un flipper, tra pali, traverse e palloni ribattuti sulla linea di porta. Almeno fino a quando l'amatissimo capitano di casa Maggiore ha colpito in faccia Zaniolo con una scarpata, sfuggita all'arbitro ma non al Var, come riporta La Repubblica. Abraham ha trasformato il rigore al 99' e ha chiuso una partita folle. Non è stata una gara sfortunata e non è stato solo merito di Provedel: i giallorossi hanno fatto di tutto per rovinarsi una serata fatta apposta per tornare a vincere dopo un mese, divorando un'occasione dopo l'altra nonostante lo Spezia in 10 dalla fine del primo tempo. Nessuno riusciva a metterla dentro: due pali, due traverse, quattro grandi parate di Provedel, con il rigore finale che ha evitato una crisi di nervi. I giallorossi hanno raggiunto l'Atalanta in classifica e domenica aspetteranno Gasperini i suoi all'Olimpico.