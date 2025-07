Roma, Gasp punge la società: “Siamo in ritardo sul mercato”

Gian Piero Gasperini ha tanta fretta, condita da un pizzico di preoccupazione. In campo e sul mercato. Le corse forsennate dei calciatori nei primi giorni di ritiro a Trigoria erano un presagio. Le parole rilasciate dopo l'amichevole contro il Trastevere sono la conferma. Un messaggio chiaro, immediato e diretto alla proprietà: "Mi aspetto una bella spinta, perché la società ha grande disponibilità e sono sicuro che farà quel che deve". Nella partita di Trigoria ha messo in campo una Roma incompleta. Paulo Dybala versione centravanti è una soluzione d'emergenza, dice il tecnico di Grugliasco, rimasto senza Dovbyk per colpa di un affaticamento muscolare. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. In quella parte di campo presto arriverà Ferguson dal Brighton, in prestito con il possibile riscatto fissato a 30 milioni. Nel frattempo El Aynaoui è il primo acquisto dell'era Massara. I colpi arriveranno, forti, e non saranno necessariamente calciatori provenienti dal nostro campionato.