Roma, effetto London calling: Abraham per il dopo Dzeko

Pinto accelera sull’attaccante del Chelsea, richiesto anche dall’Atalanta

La Roma ha individuato in Tammy Abraham il sostituto di Dzeko. Con il bosniaco nelle prossime ore a Milano per le visite mediche con l’Inter, la Roma ha accelerato la ricerca del nuovo centravanti e la scelta è ricaduta sul giovane attaccante inglese. Tiago Pinto cercherà di trovare un accordo con i Blues per un affare che non è semplice per diversi motivi, si legge su La Repubblica. Il Chelsea ha messo il giocatore sul mercato e il ragazzo vuole lasciare il club che lo ha formato fin dall’Academy: la valutazione che fanno a Stamford Bridge si avvicina ai 40 milioni di sterline. Ostacolo che si potrebbe aggirare con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’affare rimane complicato, la Roma ci prova prima di virare altrove: Azmoun rimane sullo sfondo, il sogno Icardi se il PSG copre parte dell’ingaggio.