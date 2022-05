Roma, è tua! La Conference League incorona i giallorossi

Zaniolo piega il Feyenoord, poi la difesa blinda la vittoria

Quella esplosa in una notte albanese, in uno stadio piccolo non solo per la gente ma per contenere l’emozione: che forse era troppa per qualunque impianto, se in una notte così non sono stati sufficienti due stadi, con l’Olimpico sold out senza che lì rotolassero palloni. La Roma che vince, chi la ricordava più. Che in una notte cancella le delusioni delle finali perse col Liverpool e con l’Inter, che cancella gli anni in cui ogni estate si guardava al mercato non con le speranze come fanno tutti i tifosi, ma con la paura di chi avrebbe salutato.