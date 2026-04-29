Roma e Everton, Friedkin al bivio: “Solo un club in Europa League”

tempo passa, il campionato sti per finire, ma a Roma e Liverpool tutto tace. Negli uffici della Uefa, scrive Marco Juric su La Repubblica, non è arrivata alcuna comunicazione, nessuna soluzione, nessun segnale che i Friedkin abbiano sciolto il nodo della multiproprietà tra Roma ed Everton. Nonostante gli americani ostentino sicurezza al riguardo, "nessun rischio, è stato valutato ogni scenario", da Nyon la preoccupazione monta ogni giorno di più. Perché le classifiche di serie A e Premier League tengono il rischio più vivo che mai. La Roma è quinta. Resta da capire in quale competizione. Perché il sesto posto può voler dire Europa League oppure Conference, a seconda di chi vincerà la Coppa Italia. Dall'altra parte c'è l'Everton, undicesimo in classifica ma a tre punti dal sesto posto. E con l'incastro dell'FA Cup, anche il settimo può significare qualificazione all'Europa League. Tradotto: a quattro giornate dalla fine, l'incrocio non è affatto disinnescato. Ricordiamo che Roma ed Everton non possono giocare la stessa coppa europea. In caso di qualificazione alla stessa coppa è la Uefa a decidere quale squadra giocherà quale competizione e contano piazzamento e ranking della federazione di appartenenza.