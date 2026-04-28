Roma, è caccia al ds: Giuntoli scartato. Piacciono Manna e D’Amico

Dopo l'esonero pubblico di Massara da parte di Gasperini, e in attesa di una decisione dei Friedkin sul futuro del dirigente torinese, la Roma continua a ragionare sul profilo che dovrà accompagnare l’allenatore nella costruzione della prossima stagione. Serve un’altra figura, condivisa con l’allenatore. Anche se a Houston continuano ad assicurare che la scelta resterà di competenza esclusiva della proprietà. Nelle ultime ore - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - sono crollate le quotazioni di Cristiano Giuntoli: è stato valutato dai Friedkin ma si è scelto di virare su altri profili. Da escludere anche l’arrivo di Fabio Paratici, legato alla Fiorentina con un contratto fino al 2030. Giovanni Manna piace, ma il Napoli lo considera un uomo chiave, a prescindere dal futuro di Conte e il suo contratto fino al 2029 appare blindato. Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta, continua a essere un profilo monitorato per il rapporto costruito con Gasperini ai tempi di Bergamo, pur dentro una convivenza non sempre lineare. Sean Sogliano, in uscita dal Verona, sembra invece più defilato e nelle ultime ore viene accostato con maggiore insistenza anche alla Lazio.