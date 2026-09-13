Fosse per Gasp, le giocherebbe tutte. Poi c'è il passato, un curriculum pieno di infortuni, l'abitudine a quei muscoli. Così, dopo quattro partite da titolare, per Dybala potrebbe arrivare il primo turno di stop (almeno parziale) a Torino. L'appuntamento con i granata di mister Abate alle 18.30 di domani. Al suo posto, accanto a Soulé, potrebbe trovare spazio Rodrigo Mora. L'ultima parola, però, spetterà all'argentino. Lo scrive Marco Juric su La Repubblica. Anche prima dell'Atalanta erano cominciate a girare le voci sui primi dolorini, ma poi è stato titolarissimo e ha servito l'assist per il 2-1 di Soulé. Dybala ha messo benzina nel motore con una preparazione completa, ma il giocattolo è fragile. E allora Mora si scalda.