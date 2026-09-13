Donyell Malen sa già come si fa. L'attaccante olandese il 18 gennaio scorso dopo appena 26' segnava la prima rete (anzi due, se non fosse stato per un fuorigioco millimetrico notato dal Var poco prima) in giallorosso all'esordio con la Roma, proprio contro il Torino allo stadio Olimpico-Grande Torino. Il numero 14, dopo aver iniziato la stagione con la tripletta alla Fiorentina e la doppietta al Lecce, è rimasto a secco nelle ultime due gare contro Atalanta e Fenerbahce ma vuole tornare a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. E fare gol domani sera contro il Toro, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe dire diventare il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di cin-que gol dopo le prime 4 giornate di campionato. Gli altri due sono dei giganti della storia giallorossa: Pedro Manfredini - 7 gol nel 1960/61 - e Francesco Totti, 6 nel 2001/02.