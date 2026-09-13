E' la vigilia di Torino-Roma, sfida in programma domani (lunedì 14) alle 18:30 valida per la quarta giornata di campionato. I due tecnici oggi parleranno nella consueta conferenza stampa pre-gara, ma stanno già studiando le tattiche di partita. Gasperini dovrà gestire un minimo turnover post-Champions e in vista della super-sfida contro l'Inter di sabato prossimo, Abate è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina. Il tecnico dei piemontesi pensa a un 3-5-1-1 che possa dare più protezione alla difesa, come riportato da La Stampa. Proprio nel reparto difensivo il Torino potrà contare su Coco, visto che ieri lo spagnolo ha svolto l'allenamento in gruppo dopo aver superato il dolore per una contusione traumatica patita sabato scorso a Firenze. Abate dovrà scegliere tra lui e Ismajli con Comuzzo e Comert confermati nella retroguardia. A centrocampo ci sarà ancora Mandragora, reduce dal più classico dei gol dell'ex al Franchi alla prima presenza in granata. Così il Toro vuole creare una trappola per Malen, che allo stadio Olimpico-Grande Torino ha già segnato il 18 gennaio scorso all'esordio in giallorosso e punta un record assoluto nella storia della Roma.