Roma, crescita zero. Cristante salva Mou: “Ma siamo uniti”

Dopo 9 mesi di guida Special, la squadra è allo stesso punto in cui era quando lui l’ha presa

Mourinho ha un problema: la Roma non sa più vincere, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. E, anzi, per evitare la sconfitta al Mapei col Sassuolo ha dovuto aggrapparsi, all’ultimo minuto, a un colpo di testa di Cristante, l’uomo che per mesi ha colmato la lacuna del regista mancante – la vera ossessione dello Special – su assist di Veretout, il centrocampista mortificato dall’arrivo di Sergio Oliveira, prototipo dei desideri di mercato dell’allenatore di Setubal. Un calcio d’angolo, un colpo di testa, la goal line che fa scattare l’orologio al polso dell’arbitro Guida per dirgli che la palla era entrata. La tecnologia che il sabato precedente aveva tolto una vittoria alla Roma, ora le ha restituito un pareggio che permette soltanto a José di prendersi la soddisfazione di avere “quattro partite di campionato senza sconfitte". Il settimo posto dice senza dubbi che dopo 9 mesi di guida Special, la squadra è allo stesso punto in cui era quando lui l’ha presa. Crescita zero. Aveva ragione Mourinho. La Roma è piccola: ma non, come intendeva lui, per il proprio peso politico nei confronti degli arbitri. È piccola perché ostaggio di se stessa e dei propri limiti. L’ha salvata lo spirito, che a volte diventa isteria nelle proteste, e a volte diventa rabbia agonistica: “Se c’è una qualità in cui siamo imbattibili, è l’amicizia che abbiamo. Possono dire che siamo scarsi, ma non che non siamo molto uniti“.