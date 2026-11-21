Parma prıma del mercato. Oggi alle 18 al Tardini la Roma riparte con Svilar, Mancini e Dybala, tutti pronti per giocare dall'inizio. "Si sono allenati bene in questo periodo e sono rimasti qui, quindi sono recuperati", conferma Gasperini.

La Joya va verso una maglia da titolare, con Mora alle spalle di Malen, scrive Marco Juric su La Repubblica. In panchina dovrebbe finire Soulé, tornato dall'Argentina soltanto giovedì, "dopo un lungo viaggio e con ore di fuso orario". Scelte, anche in vista della partita contro il Psg: "Abbiamo lasciato Soulé in una condizione straordinaria, ma domani (oggi, ndr) c'è una partita e mercoledì ce ne sarà un'altra importante. Quindi non è un problema". Convivenza con Dybala? Gasp è netto: "Si sposano benissimo". Infine sulla destra Lulli è in vantaggio su Molina. Se la rosa ritrova uomini, gennaio resta da programmare. Gasp ammette che con i Friedkin "non ci sono stati confronti di questo genere". Toccherà all'ad Galantic definire i margini, anche pubblicamente nei prossimi giorni: "Sarà lui a dire quello che eventualmente la Roma può fare sul mercato di gennaio, che è sempre complicato e difficile". Un conto è il dialogo con il direttore sportivo, un altro il via libera dei vertici. "Io e D'Amico abbiamo un colloquio continuo. Però, a livello di mercato, non c'è stata nessuna programmazione per il momento. Se non quella tra me e lui".