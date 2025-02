Ranieri sceglie la Coppa Italia e Angeliño ferma il Napoli di Conte

Contro la prima in classifica il tecnico mette in campo all'inizio una formazione senza sei titolari

Un azzardo enorme. Sei cambi rispetto alla partita con l’Eintracht e 4-3-3 sperimentale, scrive Marco Juric su La Repubblica. Contro la prima in classifica. Il tentativo di Ranieri di sparigliare le carte a Conte viene salvato dal secondo gol consecutivo di Angeliño, dopo quello contro i tedeschi. La Roma pareggia in extremis contro il Napoli e salva le scelte sperimentali del suo allenatore. Perché Sir Claudio ha deliberatamente scelto di abdicare al campionato, in favore della Coppa Italia e della sfida di mercoledì sera contro il Milan. E la rete in pieno recupero dello spagnolo regala un grande risultato agli uomini di Sir Claudio. Il tutto attesa degli ultimi colpi di mercato, a meno di 24 ore dal gong di questa sera a mezzanotte.