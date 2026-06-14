La cantera romanista praticamente da sempre è stata il fiore all'occhiello di Trigoria, portando benefici enormi a tutta la società giallorossa. Potrebbe non fare eccezione anche questo mercato estivo, dal momento che uno dei prodotti recenti più importanti è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Alessandro Romano è reduce dal prestito positivo allo Spezia, nonostante la retrocessione, e tornerà a Roma verosimilmente non per restare. Il Bologna di Sartori e Di Vaio lo segue da tempo e infatti anche un anno fa ha provato a strapparlo alla Roma. La concorrenza è agguerrita e anche il Torino continua a osservarlo da mesi, anche col cambio di ds, da Vagnati a Petrachi. Non solo, perché su Romano ci sono anche Fiorentina e Sassuolo, società da sempre attente ai giovani soprattutto italiani (in questo caso italo-svizzero) e formati a Trigoria. I giallorossi pregustano una sorta di asta che può alzare notevolmente il prezzo del suo cartellino, ben oltre i 2 milioni iniziali, che tra l'altro comporrebbe una plusvalenza totale.