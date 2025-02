Ranieri risparmia energie, Mancini lo difende

Giallorossi con sei titolari in panchina in vista della Coppa Italia. Poi nella ripresa i cambi pesanti

C'è il Milan mercoledì, poi lo spareggio di Europa League con il Porto la settimana successiva. Le scelte dell'allenatore romanista, che ha lasciato fuori sei titolari, non lasciano spazio a interpretazioni, scrive Silvia Scotti su La Repubblica. Una formazione nel primo tempo priva di senso e di logica: Soulé improvvisamente titolare che crea ma distrugge, centrocampo totalmente inedito, coppia di attacco mai vista El Shaarawy-Shomurodov che fatica a tenere un pallone. Cambia nel secondo tempo, rimette i titolari. E si vede. Mancini punge: "Il Napoli ha fatto solo un tiro in porta". Conte irritato replica: "Ha visto un'altra partita, forse non era in campo, sarà entrato dopo".