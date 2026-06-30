Per Greenwood è il momento dello sprint. Per battere la concorrenza del Fenerbahce la Roma prepara la sua prima, vera offerta ufficiale al Marsiglia. Il tempo stringe, perché i turchi hanno messo sul piatto 40 milioni di euro per il trasferimento e almeno 7 per l'ingaggio dell'attaccante, che in queste ore ha manifestato il suo interesse per la destinazione. Ma il dialogo con la Roma prosegue, spiega Niccolò Maurelli su La Repubblica. Lo stesso Greenwood, contattato a più riprese dal tecnico Gian Piero Gasperini, aveva dato il suo via libera. Il direttore sportivo Tony D'Amico, nei prossimi giorni, cercherà quindi di convincere il Marsiglia. L'offerta turca può essere replicata - l'idea è di versare subito una parte fissa e dilazionare il resto - ma il nodo rischia ora di aggrovigliarsi. Perché bisognerà pareggiare anche l'offerta dello stipendio. La Roma non vorrebbe spingersi oltre i 5 milioni. D'Amico è pronto a soddisfare da subito le richieste di Gasperini, che di aspettare non ha molta voglia. Il tecnico, durante il primo incontro operativo con il ds, era stato chiaro: per rinforzare la squadra bisogna partire dall'attacco. La soluzione? Nella testa di Gasp c'è solo Greenwood. L'allenatore, negli ultimi vertici con la proprietà, ha ricevuto alcune rassicurazioni.